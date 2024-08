Die Zeiten in denen Investoren durch den Carry Trade einfach Geld verdienen konnten sind erst einmal beendet. Eine Zinserhöhung der Bank of Japan in der vergangenen Woche hat den Trade ins Straucheln gebracht und eine Kaskade in Gang gesetzt. Bis dahin nahmen Investoren das Geld, das sie sich in Japan zu Zinssätzen nahe null geliehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...