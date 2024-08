Bonn (ots) -



Roderich Kiesewetter (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, äußert sich im Interview beim TV-Sender phoenix zu der aktuellen Bedrohung eines möglichen Vergeltungsschlages des Iran gegen Israel. Deutschland müsse die "Hoffnung aufgeben dass der Iran womöglich auf nukleare Bewaffnung verzichten wird. Der Iran wird Nuklearmacht werden, er ist wenige Wochen davon entfernt." Man müsse nun diplomatisch auf die Türkei einwirken und die "Staatsräson nicht nur symbolisch ansprechen, sondern auch unterfüttern". Iran müsse davon ablassen Israel vernichten zu wollen. "Deswegen müssen wir die Romantik in unserer Iran-Politik aufgeben."



"Der Iran möchte das Existenzrecht Israels auslöschen. Hamas, Huthi und Hisbollah kämpfen gegen die Existenz Israels und das lässt sich nicht mit Diplomatie sondern nur mit Abschreckung bekämpfen", sagt der CDU-Politiker im phoenix-Interview. "Abschreckung verhindert Eskalation", so Kiesewetter weiter. Abschreckung sei hier kein Zeichen der Eskalation. Man sehe, dass nur mit Abschreckung der Iran womöglich bereit sei, "sein Handeln zu überdenken". Einen Tag zuvor hat sich die israelische Botschaft mit einem Schreiben an alle Bundestagsabgeordneten gewendet, mit dem Appell das Konzept der israelischen Sicherheit im Rahmen der deutschen Staatsräson auch in die Tat umzusetzen.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5839689