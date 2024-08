NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Das zweite Quartal des Rüstungskonzerns sei stark gewesen, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den endgültigen Zahlen der Düsseldorfer. In der jüngsten Kursschwäche sieht er eine gute Gelegenheit./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 07:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 07:49 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007030009