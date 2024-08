Baden-Baden (ots) -SWR3 jeweils von 15 bis 19 Uhr gemeinsam on Air mit den befreundeten Sendern Radio Südtirol 1 (9. August) und Inselradio Mallorca (16. August)Sommer- und Urlaubsfeeling im Radio: Das gibt es als Extra an zwei Freitagen im August im "SWR3 Sommerradio" von 15 bis 19 Uhr. Am 9. August moderiert Sascha Zeus gemeinsam mit Sarah Bernardi von Radio Südtirol 1. Eine Woche später, am 16. August ist Volker Janitz mit Lena Bernauer vom Inselradio Mallorca am Mikrofon. Die gemeinsamen Sendungen werden jeweils in beiden Sendern zeitgleich zu hören sein.Gute-Laune-Sommer in SWR3 Land, Südtirol und auf MallorcaIn den jeweils vierstündigen Live-Sendungen gibt es für die Hörerinnen und Hörer viele Eindrücke aus den unterschiedlichen Urlaubsregionen, Sommerlaune und lustige Spiele zum Mitmachen. Auch die speziellen Dialekte, beispielsweise aus Südtirol, werden hörbar zum Thema gemacht. Hörerinnen und Hörer sollen so über die Grenzen von SWR3 Land hinaus mitbekommen, welche Themen die Menschen in Südtirol und auf Mallorca gerade besonders bewegen oder welche Sommerhits gerade wo besonders gefeiert werden. Zudem haben die Moderatorinnen und Moderatoren vor, klassische Klischees spielerisch aufzubrechen und die Menschen für die besten Ausflugsziele in ihrem jeweiligen Sendegebiet zu begeistern.Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: swr.li/swr3sommerradioPressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5839739