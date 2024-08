Dodge hat seinen rein elektrischen Charger Daytona in den USA eingepreist: Das erste elektrische "Muscle Car" kommt ab 59.595 US-Dollar in den Handel - in der Ausführung Charger Daytona R/T. Für die nochmals leistungsstärkere Variante Charger Daytona Scat Pack ruft Dodge mindestens 73.190 Dollar auf. Dodge hatte seinen Charger Daytona im Frühjahr angekündigt - und zwar in zwei Ausführungen (Scat Pack und R/T) sowie in einer zwei- und einer viertürigen ...

