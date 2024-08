H2 Mobility kündigt an, dass sein deutsches Wasserstoff-Tankstellennetz bis zum Ende des Jahres über mehr als 50 Standorte verfügen wird, an denen Busse und Lkw mit 350 bar tanken können. Standard für Pkw und Transporter sind bekanntlich 700 bar. Seit 2021 investiert H2 Mobility in die Erweiterung von Bestandstankstellen und in die Errichtung neuer H2-Stationen, an denen sowohl Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (700 bar) als auch schwere Nutzfahrzeuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...