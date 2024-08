Langenfeld (ots) -- Nicolas Witte tritt ab 01.09.2024 als Geschäftsführer in das Unternehmen ein.- Bei PropertyExpert steht die digitale End-2-End-Abwicklung von Schaden- und Instandhaltungsprozessen bei Gebäuden weiterhin im Fokus. Gleichzeitig wird die Internationalisierung vorangetrieben.Im Zuge der Wachstumsstrategie von PropertyExpert wird die Geschäftsführung erweitert. Zum 1. September 2024 tritt Nicolas Witte - bis vor kurzem Geschäftsführer der ControlExpert GmbH - in die Geschäftsführung ein. Wolfgang Kallweit und Frank Feist bleiben Geschäftsführer.PropertyExpert ist der Technologiepartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft und kombiniert digitale Prozesse mit menschlicher Expertise. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur effizienten Schadenabwicklung und automatisiert manuelle Prozesse. Seit der Gründung in 2012 hat sich PropertyExpert zum Technologieführer entwickelt und will nun im Zuge seiner Wachstumsstrategie auch internationale Wege gehen."Wir freuen uns, Nicolas Witte in der Geschäftsführung begrüßen zu dürfen. Mit ihm werden wir ab September einen Experten im Bereich des Schadenmanagements an Bord haben und gemeinsam auch den Schritt ins Ausland gehen. Nicolas Witte bringt für diese Aufgabe langjährige Erfahrung und ein globales Netzwerk mit.", so Wolfgang Kallweit. Frank Feist ergänzt: "Dass Nicolas Witte die perfekte Besetzung für unser zukünftiges Wachstum ist, hat er in den letzten Jahren erfolgreich unter Beweis gestellt. Mit seinem Schaden- und Technologie-Know-how komplettiert er die PropertyExpert-Geschäftsführung und ergänzt unsere Kompetenzen ideal.""Zusammen mit Wolfgang Kallweit und Frank Feist werde ich die Erfolgsgeschichte von PropertyExpert fortschreiben. Ich freue mich darauf, mit meiner Erfahrung und Expertise unseren Kunden die besten Produkte und Technologien anbieten zu können.", so Nicolas Witte.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI-basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End- und Predictive-Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Mehr Informationen unter www.propertyexpert.aiPressekontakt:PropertyExpert GmbHmarketing@propertyexpert.aiOriginal-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155002/5839872