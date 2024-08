Hameln (ots) -Viele Menschen stehen vor einer schwierigen Entscheidung: selbstbestimmtes Arbeiten oder eine finanziell lohnende Tätigkeit? Ali Türüt und Patrick Grabowski beweisen hingegen, dass beides möglich ist. Mit der United Promotion GmbH eröffnen die erfahrenen Vertriebsexperten motivierten Vertriebskräften die Chance, als selbstständige Elite-Handelsvertreter im Bereich der Glasfaserberatung erfolgreich zu werden. Was Interessenten davon erwarten dürfen, erfahren Sie hier.Der Arbeitsmarkt erlebt derzeit eine Dynamik wie selten zuvor: So haben die Corona-Pandemie, die anhaltende Inflation, Unsicherheiten und fehlende Zukunftsperspektiven viele Arbeitnehmer dazu veranlasst, ihren beruflichen Werdegang zu überdenken und neue Chancen zu suchen. Patrick Grabowski und Ali Türüt verstehen diese Herausforderungen und haben einen Weg gefunden, Betroffene auf ihrem Weg in eine neue Zukunft zu unterstützen. Mit der United Promotion GmbH stehen sie als verlässlicher Partner all jenen zur Seite, die ihr Glück im Vertrieb suchen - und auch den nötigen Mut mitbringen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. "Nicht wenige Menschen interessieren sich für eine Karriere in diesem Bereich, allerdings sehen sie dabei vorwiegend die Risiken und lassen sich davon in ihrer Entscheidung beeinflussen - was sie allerdings viel zu selten auf dem Schirm haben, sind die Chancen, die ihnen damit womöglich ein für alle Mal entgehen", mahnt Ali Türüt von der United Promotion GmbH."Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine selbstbestimmte und erfüllende Arbeit für viele Menschen immer wichtiger geworden ist", fügt sein Geschäftspartner Patrick Grabowski hinzu. "So suchen viele Arbeitnehmer finanzielle Sicherheit, möchten aber auch die Freiheit haben, als ihr eigener Chef zu arbeiten - dafür braucht es allerdings auch die nötige Entschlossenheit." Demnach scheuen noch immer viele Interessenten den endgültigen Schritt in die vermeintliche Unsicherheit der Selbstständigkeit. Hier bietet die United Promotion GmbH die rettende Lösung: Patrick Grabowski und Ali Türüt bilden in ihrer erfolgreichen Direktvertriebsagentur Vertriebstalente zu Elite-Handelsvertretern aus und begleiten sie als Partner auf Augenhöhe in eine lohnende berufliche Zukunft.Von umfangreicher Einarbeitung bis zu größtmöglicher Flexibilität: Wovon Vertriebler bei der United Promotion GmbH profitieren"Bei der United Promotion GmbH steht der Mensch im Mittelpunkt", betont Ali Türüt. Dabei zeichnet sich das Unternehmen durch eine intensive Einarbeitung und eine umfassende, kostenlose Verkaufsausstattung aus. Dies ermöglicht neuen Vertrieblern, von Beginn an erfolgreich zu arbeiten. Ein besonderes Merkmal ist die freie Zeiteinteilung, die es den Vertriebsmitarbeitern erlaubt, ihre Arbeit eigenverantwortlich zu gestalten. Zudem eröffnen die Beratung von Bestandskunden und die Akquise von Neukunden vielfältige Aufgabenbereiche und fördern die Vielseitigkeit der Mitarbeiter.Ein weiterer Vorteil bei der United Promotion GmbH sind die attraktiven Provisionen und Prämien, die zusätzlich durch eine finanzielle Start-Unterstützung ergänzt werden. Die exklusiven Produkte der Deutschen Glasfaser und Giganetz im Bereich TV, Internet und Telefonie bieten den Vertriebsmitarbeitern erstklassige Verkaufsargumente. Darüber hinaus sorgt ein eingespieltes Team für ein unterstützendes Arbeitsumfeld, das von Kooperation und gegenseitiger Hilfe geprägt ist.Das Einsatzgebiet umfasst etwa 150 Kilometer und bietet den Mitarbeitern so abwechslungsreiche Einsatzmöglichkeiten. Besonders geschätzt wird außerdem die Möglichkeit, als selbstständiger Vertriebsmitarbeiter überdurchschnittliche Verdienste zu erzielen. Mit genialen Vertriebsprofi-Tools wird die Effizienz der Arbeit zusätzlich gesteigert. "Wir legen großen Wert darauf, unsere Mitarbeiter sowohl persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln", verrät Patrick Grabowski hierzu.Vertriebserfolg mit niedrigen Einstiegshürden: Was die United Promotion GmbH von ihren Elite-Handelsvertretern erwartet"Aktuell suchen wir vor allem leidenschaftliche Vertriebler im Raum Berlin, Leipzig und Zwickau", verrät Ali Türüt. Hierbei spricht die United Promotion GmbH Menschen für verschiedene Vertriebspositionen und mit unterschiedlichen Hintergründen an - vom Anfänger bis zum erfahrenen Vertriebsexperten. Bewerber sollten überzeugungsfähig und absolute Teamplayer sein, die sich für innovative Produkte begeistern können. Freude an neuen Kundenkontakten und eine Macher-Mentalität sind ebenfalls entscheidende Voraussetzungen. Zudem sollten Bewerber den Wunsch haben, eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu arbeiten. "Vor allem aber sind unsere Elite-Handelsvertreter Menschen, die etwas bewegen wollen - danach suchen wir besonders", betont Patrick Grabowski abschließend.Sie wollen selbstbestimmt arbeiten und dabei zum Spitzenverdiener werden? Dann melden Sie sich jetzt bei Patrick Grabowski und Ali Türüt (https://www.united-promotion.eu/karriere/) und bewerben Sie sich auf eine der offenen Stellen!Pressekontakt:United Promotion GmbHVertreten durch: Ali Türüt, Patrick Grabowskihttps://www.united-promotion.euinfo@united-promotion.euPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: United Promotion GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166504/5839913