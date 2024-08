Hamburg (ots) -Eine Flut neuer Digitalradios ist da. COMPUTER BILD hat 14 Geräte aus drei Preiskategorien miteinander verglichen.Alle Testkandidaten empfangen Radiosender per DAB+ und UKW. Die Geräte der Preisklasse über 200 Euro sind darüber hinaus durchweg für einen dritten Empfangsweg geeignet: fürs Internetradio. Voraussetzung dafür ist eine Internetverbindung mit WLAN, dann stehen Tausende Radiosender aus aller Welt zur Wahl.Die einfachste Bedienung bietet das Loewe Radio.frequency. Da sind die Tasten groß und klar beschriftet, der griffige Lautstärkeregler gefällt ebenfalls. Von den günstigen Radios war das TechniSat DigitRadio 307 mit seinen etwas kleinen, aber gut positionierten Tasten am besten zu bedienen.Bei der Klangqualität zeigten sich die größten Unterschiede: Das kleine Hama DR40BT gibt Musik dosig verfälscht und verwaschen wieder. Zum Konsumieren von Nachrichten ist der günstige Würfel jedoch gut geeignet. Im mittleren Preisbereich spielt das Loewe Radio.frequency am besten. In der Preisklasse ab 200 Euro überzeugt das Kenwood CDST700SDC mit ausgewogenem und sauberem Sound.Fazit: Am Ende stehen in den drei Preisklassen das Lenco PDR-046, das Pure Classic C-D6 und das Techni-Sat Multyradio 600 CD IR an der Spitze. Sie boten die jeweils beste Mischung aus Klangqualität, Ausstattung sowie Bedienbarkeit. Besonders viel Radio fürs Geld bieten die Preis-Leistungs-Sieger Hama DR40BT und DR2002 sowie das Albrecht DR 895 CD.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 17/2024, die ab 9. August 2024 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHRainer SchuldtE-Mail: rschuldt@computerbild.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5839909