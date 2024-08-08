Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 08.08.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 684 internationalen Medien
Amerikas nuklearer Notfall - Der Uran-Bullenmarkt ist da
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JAAW | ISIN: US03753U1060 | Ticker-Symbol: 1JK
Tradegate
08.08.24
13:58 Uhr
35,000 Euro
+4,230
+13,75 %
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
1-Jahres-Chart
APELLIS PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APELLIS PHARMACEUTICALS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
31,69031,95516:43
31,56531,95516:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
APELLIS PHARMACEUTICALS
APELLIS PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC35,000+13,75 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.