Fiat geht mit seinem Grande Panda neue Wege und verbaut das AC-Ladekabel fest am Elektrofahrzeug. Das hat einige praktische Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Im neuen Fiat Grande Panda ist das Ladekabel fest in das Auto eingebaut. Das kann praktisch sein, bringt aber auch eigene Probleme mit sich. Das AC-Kabel ist vorne hinter einer Klappe verstaut und fest mit dem Fahrzeug verbunden. Dieses Kabel wird zum Laden an langsamen Ladesäulen verwendet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...