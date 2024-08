Der Paketdienstleister DPD UK hat bereits ein Drittel seiner Flotte für die letzte Meile elektrifiziert. Doch dabei soll es nicht bleiben. So will das Unternehmen in den kommenden Monaten weitere 350 Ford E-Transit in Betrieb nehmen. Damit würde die eigene Flotte auf fast 4.000 E-Fahrzeuge wachsen. Bereits im Frühjahr 2022 ließ DPD mit einer Bestellung von 1.000 Ford E-Transit für den eigenen Fuhrpark in Großbritannien aufhorchen. Damals entschied ...

