San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Auf demfünften jährlichen Gipfel werden in sieben Sitzungen mit 17 führenden Partnern für Speichertechnologie und 30 Rednern bewährte Verfahren und neue Entwicklungen im Bereich Speicher für KI, CSP, HPC, HCI und viele andere Arbeitslasten diskutiertAm 13. August 2024 wird Supermicro (SMCI) seinen jährlichen Open Storage Summit eröffnen, bei dem Experten von Supermicro und führenden Technologieunternehmen wie NVIDIA, AMD, Intel, Nutanix, Micron, Kioxia, Western Digital, Seagate, DDN, VAST Data, WEKA und vielen anderen teilnehmen und über Hardware- und Software-Speicherlösungen für KI, Cloud-Service-Provider, HPC, Medien und Unterhaltung, HCI und vieles mehr diskutieren werden. Diese virtuelle Veranstaltung findet drei Wochen lang vom 13. bis 29. August statt und umfasst sieben Podiumsdiskussionen mit dem visionären Team von Supermicro und 30 führenden Innovatoren im Bereich Speicher, die sich auf die Bewältigung der aktuell wichtigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit Speicher konzentrieren, darunter die Auswirkungen von KI auf viele Arten von Arbeitslasten, die Implementierung neuer Technologien wie CXL und die Bereitstellung von Best Practices und den neuesten Informationen zu neuen Technologien im Bereich Speicherhardware, -medien und -software für Speicher- und IT-Experten.Um mehr über den den fünften Open Storage Summit '24 von Supermicros zu erfahren und sich für alle Sessions kostenlos zu registrieren, besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.thecube.net/events/supermicro/open-storage-summit-2024Session 1: Ermöglichung von KI-Datenpipelines: Optimierter Speicher für KI- Teilnehmende Unternehmen: Supermicro, NVIDIA, Micron, WEKA und Cloudian- Zusammenfassung: Erfahren Sie mehr darüber, warum für das Training großer KI-Modelle neue Netzwerktechnologie, leistungsstarke All-Flash- und Festplattenspeicherserver mit großer Kapazität sowie softwaredefinierte Speicheranwendungen erforderlich sind, um die beste Leistung aus dem GPU-Computing herauszuholen.- Details: 13. August 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT oder später, auf AbrufSession 2: KI und die Zukunft der Medienspeicher-Workflows: Innovationen für die Unterhaltungsindustrie- Teilnehmende Unternehmen: Supermicro, AMD, Western Digital und Quantum- Zusammenfassung: Erfahren Sie, wie die KI-Technologie die M&E-Branche revolutioniert, egal ob es sich um Film, Fernsehen oder Unternehmensvideos handelt, und wie Primär- und Sekundärspeicher für diese Postproduktions-Workflows optimiert werden.- Details: 14. August 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT oder später, auf AbrufSession 3: Die neue Hyperkonvergenz: Ermöglichung von Hochleistungs-Workloads für Unternehmen- Teilnehmende Unternehmen: Supermicro, Intel, Nutanix und Western Digital- Zusammenfassung: Erfahren Sie, wie sich Hyperconverged Infrastructure (HCI) über herkömmliche virtualisierte Workloads hinaus auf neue KI-, Datenbank- und Unternehmensanwendungen ausgeweitet hat.- Details: 15. August 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT oder später, auf AbrufSession 4: Hyperscale-KI: Sichere Datendienste für CSPs- Teilnehmende Unternehmen: Supermicro, AMD, VAST Data und Solidigm- Zusammenfassung: Erfahren Sie, wie CSPs KI-Modelle auf Tausenden von GPUs in einem beispiellosen Umfang zuverlässig, sicher und energieeffizient mit Unterstützung durch groß angelegten Speicher bereitstellen können.- Details: 20. August 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT oder später, auf AbrufSession 5: Hochskalieren oder Herausskalieren: Die richtige Entscheidung für die Speicherarchitektur treffen- Teilnehmende Unternehmen: Supermicro, Intel, Kioxia, Seagate, OSNexus und Graid Technology- Zusammenfassung: Erfahren Sie, wie Sie ein optimales Software-definiertes Speicherdesign zusammenstellen und die beste Architektur für Ihre Speicheranforderungen finden (Scale-up und Scale-out).- Details: 22. August 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT oder später, auf AbrufSession 6: Das neue High-Performance Computing: Optimierte Speicherung von HPC bis KI- Teilnehmende Unternehmen: Supermicro, NVIDIA, DDN und Solidigm- Zusammenfassung: Erfahren Sie, wie die einzelnen Unternehmen zu einer neuen Generation von HPC-Speichern beitragen, die den Weg aus dem Labor in Unternehmen gefunden haben, wobei neue KI-Workloads das Erbe des Hochleistungs-Supercomputings für Simulations-Workloads nutzen.- Details: 27. August 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT oder später, auf AbrufSession 7: Wie CXL neue Anwendungsfälle für Speicher und Server ermöglicht- Teilnehmende Unternehmen: Supermicro, Intel, Micron und Memverge- Zusammenfassung: Erfahren Sie, wie CXL Gen 2 neue Anwendungsfälle für Rechen- und Speichersysteme zur Speichererweiterung unterstützt und so Leistungsverbesserungen bei Anwendungen mit großem Speicher ermöglicht, wie z. B. KI-Training und -Inferenz, In-Memory-Datenbanken und -Analysen.- Details: 29. August 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT oder später, auf AbrufInformationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und bietet unseren globalen Kunden Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken bzw. eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.