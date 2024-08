Uzum (im Folgenden "wir", "uns", "unser", "Uzum" oder "Unternehmen"), ein führendes Ökosystem digitaler Dienstleistungen in Usbekistan, legt heute seine wichtigsten Performancedaten für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 vor.

Betriebs- und Finanz-Highlights

Bruttowarenwert des Marktplatzes wuchs um das Vierfache im Vergleich zum Vorjahr.

Kreditportfolio von Uzum Fintech Services konnte sich mehr als verdoppeln.

Jeder dritte Einwohner Usbekistans nutzt die Dienstleistungen von Uzum.

Uzum bereitet eine Serie-B-Finanzierungsrunde für das vierte Quartal 2024 oder das erste Quartal 2025 vor mit dem Ziel, bis zu 300 Millionen US-Dollar für die Unterstützung der weiteren Entwicklung seines BNPL-Geschäfts, seiner Online-Kreditprodukte und seines E-Commerce-Sparte aufzunehmen.

Im ersten Halbjahr 2024 erzielte das Uzum-Ökosystem ein robustes Wachstum. Dank der rasanten Entwicklung seiner E-Commerce- und Fintech-Dienste stieg der konsolidierte Nettoertrag im Vergleich zum Vorjahr um 50 %. Die Gesamtzahl der Ökosystem-Nutzer hat sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt und erreichte 10,6 Millionen aktive Nutzer pro Monat dies entspricht etwa 30 der Bevölkerung Usbekistans.

Nikolay Seleznev, Chief Strategy and Business Development Officer bei Uzum, kommentiert:

"Wir sind stolz auf die starken Ergebnisse, die Uzum im ersten Halbjahr verbucht hat, und wir sind unseren Investoren, Partnern und Kunden dankbar für die Unterstützung unseres Ziels, das volle Potenzial von E-Commerce und Fintech in Usbekistan zu erschließen. In der zweiten Jahreshälfte 2024 werden wir das Fundament für die Einführung der Uzum Bank-Karte und für unser Onlinekredit- und Depotgeschäft legen. Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres planen wir die Aufnahme von weiterem Kapital, um das Wachstum auf dem vielversprechenden Markt Usbekistans zu beschleunigen. Deshalb wenden wir uns an große internationale Fonds, die mittelfristig für eine spätere Notierung an einer internationalen Börse von Bedeutung sein werden."

E-Commerce

Die E-Commerce-Einheit von Uzum verbuchte einen fast vierfachen Anstieg des Bruttowarenwerts, da der Onlinemarktplatz Uzum Market seine Position als E-Commerce-Champion des Landes weiter konsolidieren konnte. Der Bruttowarenwert des Marktplatzes wuchs im Jahresvergleich um das 3,5-fache. Dies wurde möglich, weil sich die Zahl der über den Marktplatz abgewickelten Bestellungen im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifachte und die Marke von 8 Millionen überschritt. Inzwischen sind mehr als 10.000 Verkäufer auf der Plattform tätig. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, die erste Phase des größten Lagerkomplexes Usbekistans (77.000 m²) bis zum Jahresende in Betrieb zu nehmen, um die weitere Expansion von Uzum Market zu unterstützen.

In diesem Zeitraum leistete der Online-Lebensmittellieferdienst Uzum Tezkor einen immer wichtigeren Beitrag zum E-Commerce-Geschäftsbereich von Uzum. In kaum mehr als einem Jahr hat sich Uzum Tezkor nach geografischer Reichweite zum führenden inländischen Lieferdienst entwickelt und bedient die acht größten Städte des Landes. Der Service nimmt weiterhin neue Restaurants auf, um den Kunden eine wachsende Bandbreite an Lieferoptionen anzubieten. Zum Ende der Berichtsperiode waren 1.690 Restaurants auf der Plattform präsent.

Fintech

Das Unternehmen richtet den Fokus weiterhin auf Rentabilität und Produktentwicklung für seinen Fintech-Geschäftsbereich, insbesondere die digitale Uzum Bank und den Ratenzahlungsdienst Uzum Nasiya. In diesem Quartal startete die Bank die Vorbestellung von virtuellen Visa-Karten mit attraktiven Konditionen für usbekische Verbraucher und plant eine aktive Einführung von Online-Kreditprodukten in den kommenden 12 bis 18 Monaten, um das Unternehmen strategisch zu einer vollwertigen Neobank mit dem kompletten Spektrum täglicher Bankdienstleistungen weiterzuentwickeln.

Uzum Nasiya, ein praktischer Ratenzahlungsdienst für den alltäglichen Bedarf, verbuchte einen 2,5-fachen Anstieg des TFV im Vergleich zum Vorjahr, während sich der Kreditbestand mehr als verdoppelte. Die Zahl der Nutzer mit genehmigten Limits belief sich zum Ende des zweiten Quartals 2024 auf 2,8 Millionen ein Anstieg um 27 im Vergleich zum ersten Quartal 2024. Der Dienst profitiert auch von den starken Synergien mit dem Onlinemarktplatz von Uzum, da mehr als 55 der Bestellungen auf Uzum Market in diesem Quartal über die BNPL-Lösung von Nasiya bezahlt wurden.

Im Frühjahr 2024 erreichte Uzum eine Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar und wurde das erste Technologie-Einhorn Usbekistans. Damit gehört das Land zu den dynamischsten und vielversprechendsten Märkten der Welt für die Entwicklung von E-Commerce und Fintech-Dienstleistungen. Das Unternehmen legt derzeit die technologische Basis für die Digitalisierung der usbekischen Wirtschaft. Durch die aktive Entwicklung seiner eigenen physischen und IT-Infrastruktur sowie die nahtlose Integration seiner Dienste in das gesamte Uzum-Ökosystem will das Unternehmen sein hohes Wachstumstempo fortsetzen.

Über Uzum

Uzum ist ein digitales Ökosystem und die größte digitale Plattform Usbekistans, die Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce, Expresszustellung, Banking und Fintech sowie Unternehmensentwicklung erbringt. Mehr als 10 Millionen Menschen in Usbekistan also fast ein Drittel der Bevölkerung des Landes nutzen jeden Monat die Dienstleistungen von Uzum.

Nach Abschluss einer erfolgreichen Serie-A-Finanzierungsrunde im März 2024 wurde Uzum Usbekistans erstes Technologie-Einhorn mit einer Post-Money-Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar.

Nähere Informationen unter uzum.com.

