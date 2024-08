KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Rhetorik/US-Wahlkampf

US-Comedian Trae Crowder brachte es jüngst auf den Punkt, indem er hervorhob: Wenn irgendjemand weiß, wie man mit kindischen Vollidioten umgeht, die ihre Unsicherheit hinter Spielplatzbeleidigungen verstecken, dann jemand, der 20 Jahre an einer Schule unterrichtet hat. Walz war in seinem Berufsleben Nationalgardist, Lehrer und Footballtrainer. Der Amerikaner ist damit so bürgernah, wie es nur noch wenige in der deutschen Spitzenpolitik sind. Seine Sprache deckt sich mit seinem Lebenslauf. Was er sagt und wie er es sagt, klingt authentisch. Hiervon könnten sich deutsche Spitzenpolitiker tatsächlich etwas abschneiden. Denn die meisten verwenden inzwischen keine natürliche Sprache mehr, sondern begegnen der Öffentlichkeit mit vagen Teflon-Formulierungen./yyzz/DP/zb