Die Föderale Agentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) hat letzte Woche in Belgien eine Orientalische Fruchtfliege entdeckt, berichtet Vilt.be. Das Insekt wurde in einer Falle auf einem Marktplatz in Antwerpen gefunden. Dieses kleine schwarz-gelbe Insekt stammt ursprünglich aus tropischen Ländern und wurde letztes Jahr erstmals im Land gemeldet. Obwohl es...

