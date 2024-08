FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Kurse an den Aktienmärkten in den USA und China dürften am Freitag auch die Börsen in Europa und damit den Dax stützen. Bei einem Kurs von 17.676 Punkten taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start prozentual kaum verändert in Nähe seines Vortagesschlusses.

Rezessionssorgen in den USA hätten nach erfreulichen Daten vom Jobmarkt etwas nachgelassen, hieß es am Markt. In China gab derweil eine höhere Inflation den Kursen Auftrieb, weil damit Hoffnungen verbunden sind, dass sich die Inlandsnachfrage erhole.

Für den Dax gehe es wieder Stück für Stück nach oben, konstatierte der charttechnische Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Die massive Abwärtsdynamik, die Anfang August begonnen habe, sei nun den vierten Tag in Folge nach unten gestoppt worden. Nach oben sieht der Experte die nächste wichtige Widerstandslinie bei 17.918 Punkten. Dies ist das untere Ende der im Tages-Chart vor einer Woche entstandenen Kurslücke.

Für den Dax zeichnet sich somit doch noch ein versöhnlicher Wochenausklang ab, nachdem ihn die heftigen Turbulenzen zu Wochenbeginn noch bis fast auf 17.000 Zähler zurückgeworfen hatten./ajx/jha/