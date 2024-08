© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell



Michael Saylor von MicroStrategy sagt, dass er persönlich etwa eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin besitzt.Michael Saylor, der CEO und Mitbegründer von MicroStrategy, hat offenbart, dass sein persönliches Investment in Bitcoin über eine Milliarde US-Dollar beträgt. Während eines Gesprächs mit Bloomberg am Mittwoch beschrieb Saylor Bitcoin als "Cyber-Manhattan" und unterstrich, dass die Anlage in erstklassige Vermögenswerte stets sinnvoll sei. Obwohl er den genauen Wert seiner Bitcoin-Bestände geheim hielt, gab er in einem Posting auf der Plattform X im Jahr 2020 an, dass er 17.732 Bitcoin besitze, die er ursprünglich für rund 175 Millionen US-Dollar erworben und seitdem nicht verkauft habe. …