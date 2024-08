The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.08.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.08.2024



ISIN Name

XS0452188054 ENEL FIN.INTL 09/24 MTN

USN1453LAB47 BMW FIN. 19/24 REGS

DE000DDA0L66 DZ BANK IS.A990

US92347D1000 VERICITY INC. DL-,001

DE000A351MS4 KRED.F.WIED.23/33 ANL

DE000NLB26L5 NORDLB FRN IHS 18/24

DE000DFK0P82 DZ BANK IS.A1713

US760942AZ58 URUGUAY 13/24

USU22870AD82 CROWNROCK/F. 17/25 REGS