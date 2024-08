Die Wall Street sorgte gestern dafür, dass der DAX am Nachmittag die Richtung wechselte und somit ins Plus drehte. Oder besser gesagt stärker als erwartet ausgefallene Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...