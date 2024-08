Wiesbaden - Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2024 einen neuen Höchstwert verbuchen können. Ein Grund für diesen deutlichen Anstieg dürfte die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gewesen sein, die im Juni viele Gäste aus dem Ausland anzog.



Mit 223,2 Millionen Übernachtungen übertrafen die ersten sechs Monate den bisherigen Rekordwert aus dem 1. Halbjahr 2019 um 868.000 Übernachtungen oder 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent auf 185,7 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 7,1 Prozent auf 37,5 Millionen.



Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg im Juni 2024 gegenüber Juni 2023 um 15,7 Prozent auf 8,7 Millionen. Das war der höchste je erfasste Juni-Wert für ausländische Gäste. Er lag 6,0 Prozent über dem bisherigen Rekord-Juni aus dem Jahr 2019 mit 8,2 Millionen Übernachtungen.



Insgesamt verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland im Juni 48,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,4 Prozent weniger als im Juni 2023.