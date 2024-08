FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den zuletzt heftigen Kursturbulenzen ist der Dax am Freitag wenig verändert in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verharrte zuletzt nahezu unverändert bei 17.680,63 Punkten. Kursgewinne in den USA und in Asien stützten. Auf Wochensicht steht damit ein kleines Plus zu Buche, nachdem Rezessionssorgen in den USA das Börsenbarometer noch am Montag deutlich belastet hatten.

Dank erfreulicher Quartalszahlen von Unternehmen stieg der MDax der mittelgroßen Unternehmen am Freitag um 0,63 Prozent auf 24.258,88 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,11 Prozent nach oben./la/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145