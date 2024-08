Baierbrunn (ots) -Mallorca, 32 Grad, die Nase läuft - viele kennen das aus eigener Erfahrung. Nicht nur Keime im Flugzeug oder Zug können die Auslöser sein, auch das vegetative Nervensystem spielt eine Rolle. Die Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus lässt sich allerdings nur begrenzt durch Medikamente steuern. Das berichtet das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Sympatikus unterdrückt Krankheiten bei StressDer Sympathikus aktiviert Hormone wie Cortisol und Adrenalin, welche Krankheitssymptome unterdrücken oder abschwächen. Haben wir uns angesteckt und befinden uns in einer stressigen Phase - wie kurz vor dem Urlaub -, schützt der Körper sich selbst und mindert nach Möglichkeit die Symptome, um weiterhin belastbar zu sein. In Entspannungs- und Erholungsphasen, also zum Beispiel am Hotelpool, übernimmt dann der Parasympathikus. Die Stresshormone fallen ab, wodurch zuvor unterdrückte Infektionen oder Symptome wie Erschöpfung wieder zum Vorschein kommen.Dauerstress zieht weitere Erkrankungen nach sichÜbrigens: Wer unter permanentem Stress leidet, hat seinen Sympathikus dauerhaft aktiviert. Das kann weitere Erkrankungen zur Folge haben, wie Schlafstörungen, Bluthochdruck oder Burn-out.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 8A/2024 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5840128