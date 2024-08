Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag weiter erholt und im nachbörslichen Handel sogar der 17.700-Punkte-Marke genähert. Am Freitag geht es zunächst einmal uneinheitlich in den Tag, wobei vor allem die Zahlen von Unternehmen aus der zweiten Reihe im Fokus stehen. Bechtle, Eckert & Ziegler, Jenoptik, Jungheinrich, Lanxess, LEG Immobilien und Stratec Biomedical lassen in die Bücher schauen.

