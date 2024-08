Köln (ots) -Maria Wedig genießt aktuell den letzten Urlaub vor der Rückkehr nach der Babypause zu GZSZ und freut sich über das erste Lebensjahr ihres Sohnes, das voller schöner, aber auch fordernder Momente war. Derzeit bereist ihre ganze Familie mehrere Orte, bevor die Schauspielerin im September wieder ans Set der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurückkehrt. Die Berlinerin empfindet die Doppelrolle als Mutter eines Babys und einer Teenie-Tochter als besonders bereichernd. Ihre Babypause nutzte sie intensiv für ihre Liebsten.Euer kleiner Sohn ist jetzt ein Jahr alt - wie habt ihr dieses erste Jahr als Familie erlebt?Ja, Wahnsinn, oder? Ich kann es gar nicht glauben, dass er jetzt schon ein Jahr alt ist. Die Zeit vergeht so rasend schnell, und obwohl ich mir dessen bewusst bin, hat es mich kalt erwischt, wie schnell dieses Babyjahr vergangen ist. Es war ein Jahr voller wundervoller Augenblicke, aufregendem Chaos, kräftezehrender Momente und ganz viel Glück.Was hast du während deiner Babypause alles unternommen?Ich wollte so viel machen und bin doch zu wenig gekommen. Ich habe Zeit mit meinen Eltern verbracht, bin viel spazieren gegangen, wir haben Konfirmation, meinen 40., den 1. Geburtstag meines Sohnes und die Taufe gefeiert. Irgendwie war immer was los und die Wochen sind nur so verflogen. Aber vor allem habe ich wirklich diese Zeit aufgesaugt. Ich liebte es, auch wenn es an manchen Tagen sehr anstrengend war.Ist die Familienplanung mit Kind Nummer zwei abgeschlossen, oder könntest du dir noch ein weiteres Baby vorstellen?Also, ich könnte mir auf jeden Fall noch mehr Kinder vorstellen, wenn ich jünger wäre. Aber ich bin 40 und habe zwei wundervolle, gesunde Kinder. Ich will mein Glück nicht überstrapazieren.Kannst du schon verraten, wann du wieder zum GZSZ-Set zurückkehren wirst?Ich stehe ab September vor der Kamera und werde im Herbst wieder über den Bildschirm flimmern. Ich bin sehr aufgeregt und habe auch ein wenig Angst, muss ich gestehen. Aber wie alles im Leben, wird es eine Zeit brauchen, bis man seinen Rhythmus gefunden hat, und dann ist es so, als wäre es nie anders gewesen.Das komplette Interview lesen Sie HIER im RTL Media Hub.Pressekontakt:Frank Pick: Kommunikation GZSZ & GZSZ-Spin-offs | T: +49 331-704-02140 | frank.pick@RTL-extern.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5840135