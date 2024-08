von Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Kriesten, sehr spät hat der Sommer doch noch Einzug gehalten. Lässt sich feststellen, wie stark der Glacé-Verbrauch an Hitzetagen wie Ende Juli ansteigt? Isabelle Kriesten: Wir sehen einen deutlichen Anstieg des Glace-Konsums durch den endlich eingekehrten Sommer in der Schweiz. Neben den Badis, die natürlich erst so richtig bei schönem Wetter profitieren, merken wir aber auch einen deutlichen Anstieg im Detailhandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...