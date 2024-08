Paris - Der deutsche Schwimmer Oliver Klement hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Silbermedaille im Freiwasserschwimmen über zehn Kilometer gewonnen. Nach 1:50:54 Stunden schlug er eher unerwartet als Zweiter am Ziel an.



In einem spannenden Duell mischte Klement konstant in der Spitzengruppe mit. Der zweite deutsche Schwimmer und eigentliche Medaillenfavorit, Florian Wellbrock, hatte lange Zeit die Führung für sich beanspruchen können, kam am Ende jedoch als Achter über die Ziellinie.



Gold geht an den Ungarn Kristof Rasovskz, Bronze an den ebenfalls aus Ungarn stammenden David Bethlehem.



Insgesamt sechs Runden mussten die Schwimmer absolvieren, die Hälfte davon gegen die starke Strömung des Hauptstadtflusses.