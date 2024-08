(shareribs.com) London 09.08.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag leicht nach unten, steuern aber auf ein deutliches Wochenplus zu. An den Märkten herrscht vorsichtige Zurückhaltung, da unklar ist, was in den nächsten Tagen im Nahen Osten passieren wird. Die Ölpreise konnten im Wochenverlauf zulegen. Im gestrigen Handel sorgten die jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt für zusätzliche Unterstützung. ...

