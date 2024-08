NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der freie Mittelfluss (FCF) sei wahrscheinlich nicht so schlecht gewesen wie gemeinhin befürchtet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe der Chemiekonzern den Ausblick bestätigt. So werde das Agrarchemiegeschäft wohl durch eine etwas bessere Entwicklung in anderen Bereichen ausgeglichen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2024 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2024 / 07:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005470405