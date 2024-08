Original-Research: BIKE24 Holding AG - von Montega AG



09.08.2024 / 10:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu BIKE24 Holding AG



Unternehmen: BIKE24 Holding AG

ISIN: DE000A3CQ7F4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.08.2024

Kursziel: 2,80 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA)



Q2 leicht besser als erwartet - ein Silberstreifen am Horizont

Die BIKE24 Holding AG hat gestern Zahlen für das zweite Quartal 2024 vorgelegt, die unsere Erwartung leicht übertroffen haben.

[Tabelle]



Der Umsatz konnte im zweiten Quartal erstmals seit Q4/22 mit einem Plus von 1,4% gegenüber dem Vorjahreswert zulegen. Dabei zeigte sich das Kerngeschäft mit Parts und Accesories (PAC) mit einem Umsatz von 51,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreswert von 51,7 Mio. EUR nahezu stabil, während der Umsatz in diesem für die Profitabilität so wichtigen Segment im Vorquartal mit -13,7% yoy noch deutlich rückläufig war. Bei den Kompletträdern konnte das Unternehmen trotz der weiterhin hohen Lagerbestände der Händler ein Plus von knapp 10% verzeichnen. Auch die Entwicklung der Regionen zeigte mit einem deutlichen Umsatzplus von 8% in Bereich DACH einen erfreulichen Verlauf. In den lokalisierten Märkten zeigt sich ein gemischtes Bild. In Frankreich, Spanien und Italien hat BIKE24 aufgrund anhaltend starker Rabattaktionen sowie der allgemeinen Kaufzurückhaltung die verkaufsfördernden Aktivitäten zu Gunsten der Profitabilität stark zurückgefahren, was zu einem Umsatzrückgang von 20% in diesen Märkten geführt hat. Benelux zeigt hingegen mit einem Plus von 14% ein erfreuliches Bild, wenngleich noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau.



Die erfreuliche Entwicklung im PAC-Segment spiegelt sich unmittelbar in der Rohertragsmarge wider, die mit 27,6% eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres (25,8%) sowie dem Vorquartal (25%) verzeichnete. Zusammen mit der unterproportionalen Entwicklung der Marketing-, Logistik- und Personalkosten war diese der wesentliche Grund für die über unserer Erwartung liegende Verbesserung des EBITDA auf 2,0 Mio. EUR. Auch im Working Capital zeigt das Unternehmen weiterhin eine hohe Disziplin, was sich am Cash Bestand von 15,7 Mio. EUR zum 30.06. vs. 18,3 Mio. EUR zum 31.03. zeigt, der die quartalsweise Rückzahlung des Darlehens von 2 Mio. EUR sowie den saisonalen Bestandsaufbau beinhaltet.

Ausblick hellt sich auf - Guidance bestätigt: Im Confrence Call zeigte sich das Management auch mit den ersten Wochen des aktuellen Quartals zufrieden, in denen sich ein mit Q2 vergleichbares Bild abzeichnet. Entsprechend hat das Unternehmen die Guidance für das laufende Jahr bekräftigt. Im Hinblick auf die positive Entwicklung in Q2 sowie dem aufgehellten Ausblick haben wir unsere Prognosen leicht angehoben.



Fazit: U.E. ist die Lage der Branche, insbesondere bei den OEMs, weiter herausfordernd, scheint sich aber sukzessive zu entspannen. BIKE24 schlägt sich u.E. weiterhin überdurchschnittlich in diesem Umfeld und hat den Pfad zur nachhaltigen Profitabilität in Q2 weiterhin konsequent beschritten. Wir sehen dies im Kursverlauf der letzten Wochen in keiner Weise reflektiert und bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 2,80 EUR.



