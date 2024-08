Berlin (ots) -Raffinierter Einfachzucker und niedrig dosiertes Koffein: Faktoren, welche die Leistungsfähigkeit von Fußballern beeinträchtigen und dennoch in vielen Energy-Drinks vorhanden sind - dabei gäbe es längst eine bessere Lösung. Stephan Berg und Felix von Zabiensky, Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®, bieten mit der BOOST Energy Edition eine innovative Alternative, die speziell auf die Bedürfnisse von Fußballern abgestimmt ist, um deren Energielevel und Fokus nachhaltig zu steigern. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.Energy-Drinks sind in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil im Alltag vieler Fußballer geworden. Doch während Fußballer nach Wegen suchen, ihre Leistungsfähigkeit und Konzentration auf dem Platz zu steigern, stehen sie damit vor erheblichen Herausforderungen: Hohe Mengen an raffiniertem Einfachzucker und unzureichend dosiertes Koffein in herkömmlichen Energy-Drinks lassen den Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen, gefolgt von einem schnellen Leistungsabfall - ein kurzfristiger Energieschub mit langanhaltenden negativen Auswirkungen also. Hinzu kommen gesundheitsbedenkliche Farb- und Zusatzstoffe, welche auch die sportliche Performance negativ beeinträchtigen können. "Im Amateur Fußball wird der klassische Energy-Drink immer noch als heiliger Gral für mehr Leistung angesehen", verrät Stephan Berg, Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®. "Doch die Rezepturen von Energy-Drinks sind längst nicht mehr zeitgemäß und sorgen anstatt langfristiger Energie nur für einen kurzen Leistungsschub.""In unserer BOOST Energy Edition setzen wir deshalb auf eine studienbasierte Rezeptur und auf exakt im Fußball benötigte Nährstoffe für 90 Minuten Vollgas", fügt sein Geschäftspartner Felix von Zabiensky hinzu. Ihre eigenen Produkte wurden in enger Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern und Sportmedizinern entwickelt und bereits erfolgreich von zahlreichen Bundesliga-Vereinen verwendet, um die Leistung ihrer Spieler zu steigern. So bietet MATCHDAY NUTRITION® eine breite Palette von Nahrungsergänzungsmitteln, Pulvern und Riegeln an, die speziell auf die Bedürfnisse von Fußballern abgestimmt sind. Dank der studienbasierten Inhaltsstoffe konnten Spieler ihre Ausdauer verbessern, Verletzungen reduzieren und die Regeneration beschleunigen. Die Ergebnisse sprechen für sich: Konstante Leistungssteigerung, weniger Ausfallzeiten durch Verletzungen und eine schnellere Erholung nach intensiven Spielen und Trainings.Der entscheidende Unterschied: Warum die BOOST Energy Edition im Gegensatz zu herkömmlichen Energy-Drinks wirklich mehr Leistung bringt"Der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Energy-Drink und unserer BOOST Energy Edition mag zwar auf den ersten Blick nicht direkt ersichtlich sein, macht sich aber auf dem Spielfeld besonders bemerkbar", erklärt Stephan Berg. Während klassische Energy-Drinks hauptsächlich auf einfachen Zucker setzen, der den Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe treibt und ebenso schnell wieder abstürzen lässt, setzt die BOOST Energy Edition auf das Kohlenhydrat Isomaltulose: Das sorgt für eine stabilere Energiezufuhr und vermeidet die typischen Schwankungen des Blutzuckerspiegels.Zudem enthält eine 250 Milliliter Dose eines klassischen Energy-Drinks lediglich 80 Milligramm Koffein - zu wenig, um bei intensiven sportlichen Leistungen spürbare Effekte zu erzielen. Die BOOST Energy Edition hingegen ist mit 200 Milligramm Koffein pro Portion optimal dosiert, um die Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit deutlich zu steigern. Darüber hinaus ist die BOOST Energy Edition vegan, glutenfrei und verzichtet auf unnötige Zusatzstoffe, während klassische Energy-Drinks verschiedene Farbstoffe und künstliche Zutaten enthalten. "Unsere BOOST Energy Edition kombiniert außerdem studienbasierte Inhaltsstoffe wie Kreatin und Beta-Alanin, um die Ausdauer und Schnellkraft zu erhöhen und die Laktatbildung zu verzögern - perfekt für 90 Minuten Vollgasfußball", erläutert Felix von Zabiensky.Fazit"Die richtige Wahl der Sportnahrung kann den entscheidenden Unterschied auf dem Spielfeld ausmachen", betont Stephan Berg. Fußballer, die ihre Leistung nachhaltig verbessern möchten, sollten herkömmliche Energy-Drinks daher meiden und stattdessen auf wissenschaftliche fundierte Alternativen setzen. Allerdings sollte man es auch damit nicht übertreiben: An besonders anspruchsvollen Tagen, an denen ein zusätzlicher Energieschub erforderlich ist, bietet die BOOST Energy Edition durchaus die optimale Unterstützung - dennoch sollten Fußballer den Konsum ausschließlich auf Momente mit echtem Bedarf beschränken. Denn die regelmäßige Einnahme von Koffein kann unter Umständen zu schlechterem Schlaf führen und damit auch die Regeneration negativ beeinflussen. "Wer jedoch etwas für den häufigeren Gebrauch sucht, findet in unserem klassischen BOOST übrigens die ideale Ergänzung zur BOOST Energy Edition. Hier wird komplett auf Koffein verzichtet, weshalb der klassische Boost für alle Fußballer geeignet ist, die ihren Koffein- und Energy-Drink-Konsum reduzieren wollen und sich dennoch einen Leistungsschub für das Spiel wünschen", ergänzt Felix von Zabiensky abschließend.Sie wollen nicht länger mit den negativen Folgen von Energy-Drinks kämpfen und stattdessen Ihr volles Leistungspotenzial abrufen? 