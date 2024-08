NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach der Veröffentlichung von Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragstrend erhole sich früher als erwartet/mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2024 / 02:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2024 / 02:18 / ET

DE000A2NB601