Berlin (ots) -In der Freedom Writer Academy haben in den letzten Jahren mehr als 2.000 Menschen das Rüstzeug erhalten, um als Copywriter finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. In der Vergangenheit gab es allerdings auch vereinzelte Stimmen, die sich kritisch zeigten und hinterfragen, ob das, was Philipp Follmer mit der Freedom Writer Academy verspricht, tatsächlich möglich ist. Wie seriös das Angebot des Experten wirklich ist, erfahren Sie hier.Der Traum von finanzieller Unabhängigkeit und damit mehr Selbstbestimmung über das eigene Leben treibt viele um. Doch der Weg heraus aus dem Angestellten-Hamsterrad gestaltet sich häufig schwieriger als gedacht. Unzählige Menschen suchen ihr Glück in einem Online-Business, doch nur wenige der zahlreichen Angebote, mit denen sich Interessierte auseinandersetzen müssen, haben tatsächlich das große Potenzial, das sie versprechen. Am Ende wird oftmals viel Zeit und Geld investiert, ohne dass dabei nennenswerte Erfolge erzielt werden. Dass es auch anders geht, stellt Philipp Follmer mit der Freedom Writer Academy eindrucksvoll unter Beweis: Trotz vereinzelter zweifelnder Stimmen konnten sich durch seine Hilfe bereits mehr als 2.000 Menschen ein unabhängiges Business als Copywriter aufbauen.Philipp Follmer hat selbst über viele Jahre als Copywriter für große Unternehmen gearbeitet - darunter weltbekannte Marken aus der Coaching-Industrie wie Bodo Schäfer, Multimillionenunternehmen aus der Finanzbranche wie die NAGA AG und zahlreiche mittelständische Unternehmen aus der Bau-, Energie- oder Marketingbranche. Seine Erfahrungen und Expertise, die er heute mit der Freedom Writer Academy an angehende Copywriter weitergibt, stammen damit aus der Praxis für die Praxis. Mittlerweile zählt die Copywriter-Ausbildung des Unternehmens zu den größten Ausbildungen Europas. Nun geht die Freedom Writer Academy noch einen Schritt weiter und fügt ihrem Angebot eine Komponente hinzu, die so in der Branche einmalig ist: eine Erfolgsgarantie.Mehr als 2.000 zufriedene Teilnehmer bestätigen den ErfolgStand heute blickt die Freedom Writer Academy auf über 2.000 Menschen zurück, die sich durch die Copywriting-Ausbildung ein lukratives Business aufbauen konnten. Dennoch gab es in der Vergangenheit auch vereinzelte negative Stimmen, die die Wirksamkeit der Ausbildung infrage stellten. Das Problem dabei: Das Verständnis von Erfolg ist subjektiv - ebenso wie der Einsatz der angehenden Copywriter. Das heißt nichts anderes, als dass jeder Teilnehmer unterschiedlich schnell auf der Erfolgsleiter voranschreitet - während es der eine in nur zwei bis drei Monaten auf 10.000 Euro Umsatz schafft, braucht ein anderer vielleicht sechs bis acht Monate. Grund dafür sind in den meisten Fällen die individuellen Voraussetzungen der Teilnehmer. Es dürfte dabei klar sein, dass eine alleinerziehende oder in Vollzeit arbeitende Person mehr Zeit benötigt als eine Person, die sich zu 100 Prozent auf das Copywriting Business fokussieren kann. Bleiben die vielbeschäftigten Teilnehmer allerdings am Ball, bleibt der Erfolg nicht aus, sondern dauert nur ein wenig länger.Engmaschige Betreuung: Die 100 Prozent ErfolgsgarantieDiese Erkenntnis nahmen sich Philipp Follmer und sein Team zum Anlass, als einzige Ausbildung im deutschsprachigen Raum eine 100-prozentige Erfolgsgarantie auszusprechen. Denn auch, wenn die Anzahl der zufriedenen Kunden eigentlich für sich spricht und auch der Erfolg der Freedom Writer Academy ein Indiz für die Qualität des Coachings ist, hat Philipp Follmer die Leistungen seiner Academy laufend überarbeitet und weiter verbessert. Als einziger Anbieter in der Branche bringt die Freedom Writer Academy die nötige Erfahrung und Kompetenz mit, um ihren Kunden nun nicht nur Erfolg in Aussicht zu stellen, sondern ihn ausdrücklich zu versprechen. Konkret erhalten Absolventen der Freedom Writer Academy die Garantie, mindestens 10.000 Euro durch das Schreiben von Texten zu verdienen. Dies beinhaltet auch eine noch intensivere und gegebenenfalls auch längere Betreuung der Teilnehmer: Elf Live-Calls pro Woche zu allen relevanten Themen sowie eine intensive Unterstützung durch die Experten garantieren dabei den Erfolg.Dass das Angebot der Freedom Writer Academy seriös ist, lässt sich damit anhand mehrerer Indikatoren belegen und wird durch die ausgesprochene Erfolgsgarantie erneut untermauert.Träumen auch Sie von einem Leben in finanzieller Unabhängigkeit, wobei Sie alleine darüber entscheiden, wann, wo und wie viel Sie arbeiten? Dann kontaktieren Sie Philipp Follmer von der Freedom Writer Academy (https://freedom-writer.de/) und lassen Sie sich unverbindlich zu seiner Ausbildung zum Copywriter beraten!Pressekontakt:Philipp S. Follmer CopywritingPhilipp FollmerE-Mail: info@freedom-writer.deWebseite: https://philippfollmer.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Philipp S. Follmer Copywriting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169800/5840237