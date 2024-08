Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag von starken US-Arbeitsmarktdaten profitiert. Die US-Indizes stiegen stark an und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Donnerstag sogar um 3,06 Prozent auf 18.413 Zähler hoch. In diesem Umfeld profitierte die Palantir-Aktie ebenfalls und kletterte zweistellig in die Höhe, da Palantir einen neuen Deal mit Microsoft verkündete.

