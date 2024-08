Angesichts der aktuellen Korrektur am Markt fragen sich viele Anleger, ob es das aktuell schon mit der Aufwärtsbewegung von Aktien war. Doch tatsächlich zeigt ein Chart nun relativ deutlich, dass es trotz des aktuellen Abverkaufs mit den Kursen noch viel höher gehen kann. Ist die momentane Korrektur daher eine Kaufchance? Im Oktober 2022 ist ein neuer Bullenmarkt an den Märkten gestartet, so viel ist nach mehr als anderthalb Jahren der fast konstant ...

