Lausanne - FASS, ein Konsortium aus schweizerischen, deutschen und französischen Partnern, hat den renommierten EIC-Transition-Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. EUR erhalten. FASS steht für «Fast and Accurate Solubility for Sustainability» (Schnelle und genaue Löslichkeit für Nachhaltigkeit) und hat sich zum Ziel gesetzt, ein revolutionäres Laborgerät zur Messung der Löslichkeit von Arzneimittelmolekülen auf den Markt zu bringen. Das Konsortium wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...