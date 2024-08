München (ots) -Am Wochenende richtete Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung für die ehrenamtichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das mittlerweile 22. Fort- und Weiterbildungswochende aus. Ziel der sogenannten Sternfahrt war in diesem Jahr Leipzig.Jedes Jahr lädt die McDonald's Kinderhilfe das Ehrenamts-Team, das deutschlandweit aus mehr als 700 MitarbeiterInnen besteht, an einem zentralen Ort in Deutschland, zu einem Fortbildungswochenende ein. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stand hierbei auch in diesem Jahr eine große thematische Bandbreite zur Auswahl: Von Erste-Hilfe-Training speziell für Kinder, über einen Workshop für >Kleine Reparaturen im Alltag< bis hin zu einem Training für >Deeskalation<.>365 Tage im Jahr tragen diese Menschen dazu bei, dass aus unseren Häusern und Oasen, wohlige Rückzugsorte werden, an denen die Familie neue Kraft tanken können<, sagt Adrian Köstler, Vorstand McDonald's Kinderhilfe. >Jedem Einzelnen gilt unser aufrichtiger Dank.< Der Ausdruck des Dankes für den Einsatz aller ehrenamtlichen KollegInnen stand auch beim traditionellen Gala-Abend im Mittelpunkt. Der Stiftungsratsvorsitzende der McDonald's Kinderhilfe, Marcus Lettschulte, überbrachte in seinem Grußwort den Dank des Stifters McDonald's Deutschland. Begleitet von Swing Band >Lou's THE COOL CATS< erlebten die Gäste einen beschwingten Abend bei dem auch diejenigen gewürdigt wurden, die in diesem Jahr mit ihrem ehrenamtlichen Engagement ein Jubiläum feiern.Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe ehrte hierbei diejenigen, die schon über lange Zeit hinweg an der Seite der Stiftung stehen, darunter vierzehn ehrenamtliche MitarbeiterInnen für ihr 15-jähriges Jubiläum, drei ehrenamtliche MitarbeiterInnen für ihr 20-jähriges Jubiläum sowie eine Dame für 25-Jahre Ehrenamt für das Ronald McDonald Haus Lübeck.Bei der Abschlusspräsentation am Sonntag hat Prof. Mario Rüdiger, Leiter des Fachbereichs Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus in Dresden, einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Kliniklandschaft der Neonatologie gegeben und dabei auch die Wichtigkeit der Unterstützung der Familien durch die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der McDonald's Kinderhilfe hervorgehoben.Über die McDonald's Kinderhilfe StiftungDie McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Jedes Jahr können in den Elternhäusern und Oasen rund 15.000 Familien in der Nähe ihrer kranken Kinder bleiben, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.orgKontakt für weitere Fragen und Informationen:McDonald's Kinderhilfe StiftungJana Klanten, PressesprecherinHeinz-Goerke-Str. 31, 81377 MünchenTelefon 089 740066-54Jana.klanten@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34184/5840435