Unter den Opfern einer chinesische Online-Betrügerbande, die im großen Stil agiert, war auch die Ehefrau eines Sicherheitsforschers. Dieser ließ das nicht auf sich sitzen - und wehrte sich vehement. Eine Betrügerbande, die weltweit agiert, indem sie bis zu 100.000 betrügerische SMS pro Tag versendet, hat sich in einem Fall mit dem Falschen angelegt. Der Sicherheitsforscher sammelte über Monate Beweise Smishing Triad, so der Name des verbrecherischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...