Frankfurt (ots) -KCON GERMANY 2024 - Die mit großer Spannung erwartete Deutschland-Premiere des weltweit wichtigsten K-Pop Fan & Artist Festivals KCON nimmt Gestalt an. Das führende koreanische Entertainment-Unternehmen CJ ENM bringt das einzigartige Format nach den USA, Japan und Hongkong nun zurück nach Europa: Die erste KCON GERMANY findet am 28. und 29.09.2024 in der Messe Frankfurt statt - der Vorverkauf beginnt.KCON gilt als wichtigste internationale K-Pop Veranstaltung, die mit Konzerten, Fan & Artist Treffen, gemeinsamen Dance-Sessions und K-Food-Ständen nahezu alle Aspekte der K-Culture in einem Event vereint.Auf den beiden KCON Signature Live-Bühnen, der M Countdown Stage in der Festhalle und der KCON Stage in der Halle 3, die Teil der KCON Festival Grounds sind, erleben K-Pop-Fans Performances von Acts wie Dreamcatcher (https://www.instagram.com/hf_dreamcatcher/?hl=de) | EVNNE (https://www.instagram.com/evnne_official/?hl=de) | JO1 (https://www.instagram.com/official_jo1/?hl=de) | Kep1er (https://www.instagram.com/official.kep1er/?hl=de) | KISS OF LIFE (https://www.instagram.com/kissoflife_s2/?hl=de)| Lee Young Ji (https://www.instagram.com/youngji_02/?hl=de) | RIIZE (https://www.instagram.com/riize_official/?hl=de) | THE BOYZ (https://www.instagram.com/official_theboyz/?hl=de) | ILLIT (https://www.instagram.com/illit_official/?hl=de) | KEY (https://www.instagram.com/shinee/?hl=de) | LUN8 (https://www.instagram.com/lun8_official/?hl=de)| MIYEON ((G)I-DLE) (https://www.instagram.com/official_g_i_dle/?hl=de) | NOWADAYS (https://www.instagram.com/cube_nowadays/?hl=de) | ONF (https://www.instagram.com/wm_onoff/?hl=de) | YUGYEOM (https://www.instagram.com/yugyeom/?hl=de) und izna.Die Besonderheit der KCON besteht in der Interaktion zwischen Artists und Fans: Treffpunkte wie Meet & Greet oder Red Carpet im Forum bieten Fans und Bands Gelegenheit zum direkten Austausch, außerdem können Fans an gemeinsamen Tanz-Sessions teilnehmen. Darüber hinaus gibt es Stände mit Fanartikeln und Foto-Gelegenheiten - eine Food Lounge mit koreanischem Essen rundet die K-Culture Erlebniswelt kulinarisch ab.Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Fr, 09.08.2024 um 11 Uhr unter www.kcon-germany.deAktuelle Informationen & Updates rund um KCON GERMANY 2024 sind auf den offiziellen sozialen Kanälen KCON GERMANY Instagram (https://www.instagram.com/kcon_germany/?hl=de) und X (https://x.com/kcon_germany/) zu finden.Pressekontakt:Karsten Jahnke Konzertdirektion GmbHFrehn HawelTel.: +49 (0)40 414788-0E-Mail: presse@kj.deAnfragen für Presse-Akkreditierungen KCON GERMANY 2024 (28./29.09.24) sowie weitere Presse-Anliegen rund um KCON GERMANY bitte an presse@kj.de richten.Original-Content von: Konzertdirektion Karsten Jahnke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54582/5840499