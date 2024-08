Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) erhält weiteren Rückenwind für eine anstehende Rebound-Bewegung: Mit Exscientia hat eine der wesentlichen Unternehmensbeteiligungen ein lukratives Übernahmeangebot erhalten. Für insgesamt 688 Millionen US$ in Aktien geht die auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Biotechfirma an den größeren Wettbewerber Recursion, sofern die Anteilseigner mehrheitlich zustimmen. Der Abschluss des Deals ist für Anfang 2025 angesetzt. ...

