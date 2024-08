Mit einem neuen Instagram-Filter will eine Tourismusbehörde wilde Tiere und Menschen gleichermaßen schützen. Denn immer wieder kommen Besucher:innen den Tieren zu nahe - was gravierende Folgen haben kann. Das Jackson Hole Travel & Tourism Board in Wyoming hat einen eigenen Filter für Instagram veröffentlicht. Dieser nennt sich "Selfie Control" und trägt denselben Titel wie die gesamte Werbekampagne, der Besucher:innen des amerikanischen Örtchens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...