Super Micro Computer im freien Fall!

Die Aktie von Super Micro Computer hat in den vergangenen vier Wochen über 40 Prozent verloren. Dem allgemeinen Druck auf KI-Aktien konnte sich das Papier nicht entziehen. In dieser Woche gab der Konzern zudem Zahlen bekannt, die nicht nach den Vorstellungen der Aktionäre waren. Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig dennoch zuversichtlich. Weitere Rücksetzer wollen sie jedoch nicht ausschließen.

Super Micro Computer produziert schnelle, energieeffiziente und leistungsfähige Server und Speicherlösungen, wie sie für die Nutzung von KI verwendet werden. Die Nachfrage steigt. Dies zeigten die jüngsten Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Dabei hat sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt und der Gewinn pro Aktie stieg um 78 Prozent. Allerdings erwarteten die Marktteilnehmern mehr. Lieferengpässe bei einigen Komponenten sorgten dafür, dass Produkte nicht ausgeliefert und damit nicht abgerechnet werden konnten. Gleichzeitig investierte Konzern zuletzt stark, um die gestiegenen Nachfrage mittelfristig bedienen zu können. Beides belastete die Gewinnmarge. Für das laufende Quartal liegt die Unternehmensprognose ebenfalls unter den Erwartungen der Analysten. Dies setzte die Aktie zusätzlich unter Druck. Gleichwohl zählt Super Micro Computer im Bereich der Server und Speicherlösungen für KI zu den weltweit führenden Unternehmen.

Nach dem jüngsten Kurssturz beläuft sich die Marktkapitalisierung auf rund 30 Milliarden US-Dollar. Dies ist rund das doppelte des erwarteten Jahresumsatzes. Die Aktie ist somit weiterhin kein Schnäppchen. Zudem besteht eine extreme Abhängigkeit von Nvidia. Der Halbleiterhersteller ist der primäre Lieferant von GPU-Chips, die in den Servern von Super Micro Computer verbaut werden. Lieferschwierigkeiten bei Nvidia würden umgehend negativ auf das Geschäft von Super Micro Computer auswirken. Vor diesem Hintergrund dürfte auch in den nächsten Wochen mit starken Schwankungen zu rechnen sein.

Chart: Super Micro Computer

Widerstandsmarken: 527,70/662,40/771,30 USD

Unterstützungsmarken: 310,00 USD

Die Aktie von Super Micro Computer pendelte von August 2023 bis Mitte Januar diesen Jahres in einer Bandbreite zwischen 233,65 USD und 352,50 USD. Daraufhin erfolgte der Ausbruch nach oben bis auf 1.232 USD. In der darauffolgenden Konsolidierung fing sich die Aktie zunächst im Bereich von 771,30 USD und damit auf Höhe der 50%-Retracementlinie. Mitte Juli kippte die Aktie jedoch endgültig unter diese Unterstützungsmarke und sackte zuletzt sogar unter 527,72 USD und damit unter die 23,8%-Retracementmarke. Der kurzfristige RSI-Indikator liegt aktuell im überverkauften Bereich. Der kurzfristige MACD-Indikator zeigt jedoch weiterhin hohes Abwärtsmomentum. Solange die Hürde bei 527,72 USD nicht überwunden ist, muss mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 310 USD gerechnet werden. Gelingt es, diese Marke wieder zu überwinden, besteht die Chance auf eine Erholung bis 662,41 USD. Die Lage bleibt somit noch sehr labil.

Super Micro Computer in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.06.2023-08.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Super Micro Computer in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.08.2019 - 08.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Super Micro Computer-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Tradingmöglichkeiten

Faktor Long auf Super Micro Computer für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Reset Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Super Micro Computer HD7QVP 10,59 339,96 382,455 3 Open End Super Micro Computer HD7QVS 10,97 407,952 458,946 5 Open End Super Micro Computer HD7P2T 15,93 459,069531 494,785141 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.08.2024; 15:10 Uhr

Faktor Short Optionsscheine auf Super Micro Computer für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Reset Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Super Micro Computer HD3EDL 16,05 679,964335 637,466564 -3 Open End Super Micro Computer HD58RA 8,42 594,961807 535,465626 -6 Open End Super Micro Computer HD7QW2 12,74 543,936 520,111603 -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.08.2024; 15:10 Uhr

