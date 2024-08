DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

UKRAINE 2028 144A US903724AT98 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 2029 144A US903724AU61 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 2034 144A US903724BM37 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 2030 144A US903724BV36 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 20/35 144A US903724BY74 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 21/31 144A US90372UAR59 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 15/24 REGS XS1303921214 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 15/25 REGS XS1303921487 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 15/26 REGS XS1303925041 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 15/27 REGS XS1303925470 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 15/28 REGS XS1303926528 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 15/29 REGS XS1303927179 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 17/34 REGS URKA XS1577952952 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 18/30 REGS XS1902171757 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 21/31 REGS XS2010028699 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 20/35 REGS XS2010030836 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 20/32 144A XS2010033186 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 20/32 REGS XS2010033343 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 19/28 REGS URKB XS2015264778 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAINE 19/28 144A XS2015265072 12.08.2024 HZE/EOT

UKRAVTODOR 21/30 REGS XS2357277149 12.08.2024 HZE/EOT