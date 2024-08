New York - Die US-Börsen steuern nach den zuletzt heftigen Kursschwankungen auf einen halbwegs versöhnlichen Wochenausklang zu. Ein zwischenzeitlicher Ausflug in positives Terrain war indes von kurzer Dauer. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag über eine Stunde nach Handelsbeginn 0,18 Prozent auf 39.375,63 Punkte. Die Wochenbilanz beläuft sich damit aktuell auf minus 0,9 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt um 0,07 ...

