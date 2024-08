Die Unilever-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang an der Londoner Börse. Zum Nachmittag notierte das Papier bei 47,47 GBP, was einem Minus von 0,7 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich robust: Mit einem Kurs von 28,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom Januar 2024 demonstriert Unilever eine beachtliche Erholung.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividendenausschüttung von 1,77 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 46,51 GBP, was auf ein moderates Potenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR erwartet, was die positive Einschätzung der Finanzexperten unterstreicht.

