(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.08.2024 - Die Technologiewerte entwickeln sich am Freitag uneinheitlich. Im deutschen Handel ging es überwiegend nach oben, an der Wall Street ist das Bild differenzierter, die NASDAQ notiert im Minus. Der DAX stieg am Freitag um 0,1 Prozent auf 17.702 Punkte, hier kletterten Rheinmetall, Siemens Healthineers und Vonovia. Bayer, Siemens und Commerzbank gaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...