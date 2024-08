Singapur (ots/PRNewswire) -HTX Ventures, der globale Investitionszweig der Kryptowährungsbörse HTX, hat eine strategische Investition in Nexio angekündigt. Nexio ist eine innovative Bitcoin-Skalierungslösung, die das parallelisierte ZK Rollup mit MoveVM einsetzt.Nexios parallelisiertes Bitcoin-Rollup, das auf MoveVM basiert, unterstützt über 30.000 Transaktionen pro Sekunde. Mit Gasgebühren unter 0,01 US-Dollar ist es ideal für hochfrequente Anwendungen. Diese Technologie adressiert kritische Herausforderungen im Bitcoin-Ökosystem, wie langsame Transaktionsverarbeitung, hohe Gasgebühren und unzureichende Tools, die einer breiten Akzeptanz im Weg standen.Vor kurzem hat Nexio im Rahmen einer Pre-Seed-Finanzierung unter der Leitung von Lattice Fund und mit Beteiligung von HTX Ventures 2,2 Millionen US-Dollar erhalten. Mit dem Ziel, die Skalierbarkeit und Nutzbarkeit von Bitcoin zu revolutionieren, wird diese Finanzierung Nexio in die Lage versetzen, die Entwicklung und Einführung seiner parallelisierten Bitcoin-Rollup-Technologie zu beschleunigen. Nexio setzt neue Maßstäbe in der Blockchain-Technologie unter der Leitung von Mitbegründern mit Erfahrung in der Bitcoin zkVM Rollup-Entwicklung.Nexios Technologie kombiniert zk-Rollup, Multi-Party Computation (MPC) Threshold Signature Scheme und den Fractal-Interpreter, um neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit, Sicherheit und Interoperabilität zu setzen. Durch den Einsatz von MPC Threshold Signatures verhindert Nexio Single Points of Failure und bietet eine robuste, dezentralisierte Transaktionsvalidierung, die sicherer ist als herkömmliche Multisig-Ansätze."Nexios innovative Bitcoin-Skalierungslösung wurde entwickelt, um die Fähigkeiten von Bitcoin zu verbessern und die Lücke zwischen verschiedenen Blockchain-Ökosystemen zu schließen. Sie integriert nahtlos Anwendungen und Liquidität von Move, Cosmos und allen EVM-kompatiblen Ökosystemen in Bitcoin", berichtet Edward, Managing Partner bei HTX Ventures. "Zudem bietet Nexio äußerst wettbewerbsfähige, niedrige Gasgebühren und eine Infrastruktur, die hohe TPS-Raten unterstützt. HTX Ventures freut sich, Nexio beim Start einer neuen Ära der Innovation und Akzeptanz innerhalb des Bitcoin-Ökosystems zu helfen und das Wachstum komplexer DeFi-Anwendungen, Spieleplattformen, NFT-Marktplätze und Infrastrukturprojekte auf seiner Plattform zu erleichtern.""Die Vision von Nexio ist es, das gesamte Potenzial von Bitcoin durch die Bereitstellung einer skalierbaren, sicheren und kostengünstigen Infrastruktur zu erschließen", so Charlie Gordon, Mitbegründer von Nexio. Durch die Partnerschaft mit Movement Labs hat Nexio ein Framework geschaffen, das horizontale Interoperabilität durch modulare Move Virtual Machines mit hohem Durchsatz und vertikaler Kompositionsfähigkeit kombiniert. Diese Integration ermöglicht Entwicklern, mit Aptos move, Sui move und Solidity zu arbeiten. Auf diese Weise wird eine robuste Cross-Chain-Funktionalität und eine nahtlose Asset-Bewegung über verschiedene Plattformen gewährleistet.In den nächsten 6 bis 12 Monaten will Nexio mehrere wichtige Meilensteine erreichen, darunter die Einführung eines erlaubnisfreien Testnetzes und die anschließende Markteinführung der Hauptnetzlösung. Diese Entwicklungen sind wichtige Schritte zur Revolutionierung des Bitcoin-Ökosystems mit verbesserter Skalierbarkeit, Sicherheit und Interoperabilität.Informationen zu NexioNexio revolutioniert die Bitcoin-Skalierbarkeit durch ein parallelisiertes Bitcoin-Rollup. Das Team stellt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen bereit, die Entwicklern helfen, die Macht von Bitcoin für komplexe DeFi-Anwendungen, Spieleplattformen, NFT-Marktplätze und Infrastrukturprojekte zu nutzen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Effizienz einzugehen. Die Nexio-Technologie unterstützt mehr als 30.000 Transaktionen pro Sekunde bei extrem niedrigen Gasgebühren und ist somit ideal für hochfrequente Anwendungen. Unter der Leitung von Mitbegründern mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Bitcoin zkVM Rollups setzt Nexio neue Maßstäbe in der Blockchain-Technologie.Für weitere Informationen, folgen Sie Nexio auf X @buildnexio und auf Discord.Informationen zu HTX VenturesHTX Ventures, die globale Investitionsabteilung von HTX, integriert Investitionen, Inkubation und Forschung, um die besten und intelligentesten Teams weltweit zu identifizieren. Mit seiner mehr als zehnjährigen Geschichte als Branchenpionier zeichnet sich HTX Ventures durch die Identifizierung von Spitzentechnologien und aufkommenden Geschäftsmodellen in diesem Sektor aus. Um das Wachstum innerhalb des Blockchain-Ökosystems zu fördern, bieten wir umfassende Unterstützung für Projekte, einschließlich Finanzierung, Ressourcen und strategische Beratung.HTX Ventures unterstützt derzeit über 300 Projekte aus verschiedenen Blockchain-Sektoren. Ausgewählte hochwertige Initiativen werden bereits an der HTX-Börse gehandelt. Darüber hinaus investiert HTX Ventures als einer der aktivsten FOF-Fonds (Fund of Funds) in 30 globale Top-Fonds und arbeitet mit führenden Blockchain-Fonds wie Polychain, Dragonfly, Bankless, Gitcoin, Figment, Nomad, Animoca und Hack VC zusammen, um gemeinsam ein Blockchain-Ökosystem aufzubauen. Besuchen Sie uns hier (https://www.htx.com/ventures).Bitte kontaktieren Sie uns für Investitionen und Kooperationen unter VC@htx-inc.com.