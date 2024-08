DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Über den Bau von Datenzentren indirekt vom KI-Hype profitieren

Frankfurt (pta/11.08.2024/08:00) - Wenn an der Börse über "Künstliche Intelligenz (KI)" diskutiert wird, fallen besonders häufig die Namen folgender Weltkonzerne: Nvidia, Microsoft, Amazon und Alphabet (früher: Google). Vom KI-Hype können aber auch traditionelle Firmen profitieren.

KI und Kryptos benötigen sichere Datenzentren

Laut einer im Mai 2023 veröffentlichten Studie von Spherical Insights wird dem globalen Markt für Datenzentren für die kommenden Jahre ein starkes Wachstum prognostiziert. Demzufolge soll sich das Marktvolumen von 2022 bis 2032 von 280 Mrd. auf 565 Mrd. Dollar mehr als verdoppeln, was einer jährlichen Wachstumsrate von 7,3 Prozent CAGR (Compound Annual Growth Rate)) entspräche. Die Studie erstreckt sich über 200 Seiten und deckt insgesamt 17 Länder ab. Als wichtigste Wachstumstreiber wurden die steigende Nachfrage nach Cloud-Computing-Diensten, Big-Data-Analysen und dem Internet der Dinge (IoT) sowie der enorme Bedarf an effizienten Datenmanagement- und Speicherlösungen identifiziert. Weil große US-Technologieunternehmen und Cloud-Dienstanbieter wie Amazon (ISIN: US0231351067), Alphabet via Google (ISIN: US02079K3059) und Microsoft (ISIN: US5949181045) das Geschäft derzeit dominieren, entfällt auf die Region Nordamerika ein globaler Marktanteil von 42,6 Prozent. Die EU hat bereits einige Förderprogramme ins Leben gerufen, um Aspekte wie Nachhaltigkeit, Datenschutz sowie geopolitische Risiken beim Bau europäischer Datenzentren stärker zu berücksichtigen.

Wichtig beim Bau von Datenzentren

Von Megatrends wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder Cloud-Computing profitieren nicht nur Technologiewerte, sondern auch "traditionelle" Bauunternehmen, die bei dieser besonderen Form von Industriebauten über die notwendige Expertise und Erfahrung verfügen. Deren Bau gilt nämlich mit Blick auf folgende Aspekte als komplex und anspruchsvoll: Standortgegebenheiten, Energieversorgung, Kühltechniken, Netzwerk-Infrastruktur, Sicherheit u.v.m.

PORR (ISIN: AT0000609607) erstellt derzeit in Ludwigsfelde (nahe Berlin) mit über 400 Mitarbeitern im Auftrag von Vantage Data Centers ein neues Rechenzentrum mit einer geplanten Leistung von 16 Megawatt. Für diesen Auftraggeber wurde von März 2021 bis April 2022 bereits ein kleineres Datenzentrum in Warschau (WAW 11.1 Data Center) realisiert. Das neue Bauwerk in der Nähe von Berlin wird sich über eine Fläche von mehr als 11.000 m2 erstrecken und nach derzeitiger Planung im Sommer 2024 fertiggestellt. Bei dem Projekt kommen Building Information Modeling (BIM) und LEAN-Methoden zum Einsatz, um Zeitersparnisse zu erzielen und kurze Lieferzeiten zu gewährleisten.

Digitalisierung gilt in vielen Branchen als wichtige Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. Dies trifft auch auf den österreichischen Baukonzern zu, schließlich wird PORR auf vielen Baustellen durch moderne digitale Werkzeuge unterstützt. Genutzt wird unter anderem die Autodesk Construction Cloud, eine Plattform für elektronische Design-Dokumentationsworkflows. Sie kommt auch bei Sicherheitsmaßnahmen und bei der Sammlung aller aktuellen Projektdokumentationen zum Einsatz. Darauf haben sämtliche am Design- und Bauprozess Beteiligten Zugriff.

Ebenfalls interessant: Dank der bei Projekten eingesetzten BIM-Technologie (Building Information Modeling) kann man gleichzeitig an einem digitalen Modell arbeiten, welches unter anderem das Entwerfen in 5D (also inklusive der Kosten- und Zeitdimension) ermöglicht. Dadurch kann man jegliche Art von Kollisionen erkennen und zeitnahe Anpassungen vornehmen. Außerdem kommen bei zahlreichen Bauprojekten auch digitale Lösungen wie Laserscanning oder 360°-Bildgebung sowie Drohnen und Roboter zum Einsatz. Diese ermöglichen, den Fortschritt der Arbeiten einfach zu überprüfen und zu aktualisieren.

PORR ISIN: AT0000609607

