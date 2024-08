Das nachlassende Momentum für Technologie-Aktien sorgt dafür, dass die Biotechbranche vermehrt in den Fokus rückt.Die Börsen spielen derzeit verrückt, am Montag kam es an den Finanzmärkten zu Teils erheblichen Kursverlusten. Es ist daher an der Zeit, sich mit eher defensiven Branchen wie der Biotechbranche und dem dazugehörigen Biotech Supertrends Index zu beschäftigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...