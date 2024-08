Köln (ots) -Der Sportschau-Podcast "CHANGEMAKERS - Wie Sportler:innen die Welt verändern" wird ab dem 13. August in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Plattformen verfügbar sein. Das Format erzählt die Geschichten von Sportlerinnen und Sportlern, die ihre Plattform genutzt haben, um Barrieren zu sprengen, Kriege zu beenden, Krankheiten zu überwinden und somit einen bleibenden Einfluss auf die Gesellschaft zu hinterlassen."CHANGEMAKERS" bringt einen neuen Sound in den deutschen Sport-Podcastmarkt: spannend und emotional, doch zugleich gesellschaftsrelevant und informativ. Die erste Staffel des Podcasts umfasst insgesamt fünf Geschichten, die wöchentlich erscheinen werden. Jede Story widmet sich einer interessanten Sportpersönlichkeit, die außergewöhnliches geleistet hat:- Didier Drogba und der Kampf um Frieden: Ein Fußball-Superstar nutzt den Erfolg und Einfluss seiner Nationalmannschaft, um den Bürgerkrieg in seiner Heimat zu befrieden.- Billie Jean King und der Kampf der Geschlechter: Eine Tennislegende setzt sich über Konventionen hinweg, um die Gleichberechtigung von Frauen voranzutreiben. Dafür lässt sie sich sogar auf ein Match ein, das sie (fast) nur verlieren kann: gegen einen Mann.- Gino Bartali und der Kampf gegen Nazis: Ein italienischer Radstar rettet während des Zweiten Weltkriegs hunderte Juden vor den Nazis, die seine Heimat besetzt haben. Er nutzt dafür sein Rad - als Kurier des Widerstands.- Sohn Kee Chung und der Kampf um Heimat: Ein koreanischer Marathonläufer gewinnt 1936 olympisches Marathon-Gold in Berlin - jedoch für Japan, den Kolonisator Koreas. Er führt einen besonderen Protest gegen die Besatzer: still und doch laut.- Magic Johnson und der Kampf gegen HIV: Ein Basketball-Superstar wandelt auf Wolken - bis zur Schock-Diagnose HIV. Ausgerechnet der Mann mit dem "Million Dollar Smile" wird zum Gesicht der AIDS-Epidemie - und zum wichtigsten Werkzeug gegen Stigmatisierung.Die persönliche Erzählweise des Podcasts ermöglicht es den Hörerinnen und Hörern, sich auf lebensnahe Art und Weise mit vermeintlich "sperrigen" Themen auseinanderzusetzen. Der fließende Wechsel zwischen szenischen Beschreibungen, erklärenden Passagen, analytischen Einordnungen und starken Originaltönen schafft ein immersives Hörerlebnis.Die außergewöhnlichen Geschichten der Athlet:innen tragen dazu bei, dass jede Episode nicht nur informiert, sondern auch emotional berührt und inspiriert. Die Kombination aus fundierter Recherche und einfühlsamer Darstellung macht "CHANGEMAKERS" zu einem Muss für alle, die sich für die Schnittstelle von Sport und Gesellschaft interessieren."CHANGEMAKERS" ist eine Produktion des WDR.Redaktion: Jochen Leufgens, Lisa Klems und Markus KramerIdeengeber, Autoren & Recherche: Philipp Awounou und Stefan BodemerPressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: Kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5841103